Backpacking in Vietnam: Sie nahmen mich mit

Und so staunten wir, als wir in Hoi An in eine Inszenierung der Schönheit und Gastlichkeit gerieten. Selbst die Barockmusikbeschallung der motorradfreien Altstadt ließen wir uns gefallen. Motorradfrei ist in dem Land, in dem ähnlich viele Zweiräder wie Zweibeiner registriert sind, beinahe unvorstellbar.

Wir tranken scharfen Robusta-Kaffee aus der Gegend, lernten viel über die Geschichte der Stadt, aßen im legendären „Morning Glory“ den gegrillten Schweinebauch „Thit heo quai“ und im stets an der Warteschlange erkennbaren „Banh mi“ die gleichnamigen Sandwiches, die man dort mit französischer Baguettekunst geschmacklich auf die Spitze treibt.

Wir schmökerten uns durch „Randy’s Book Exchange“, einen zweistöckigen Second-Hand-Buchladen, den ein Brite in der Nähe unseres Hotels am Fluss betrieb. Wir fanden plötzlich Zeit, miteinander zu reden. Zeit, die wir daheim selten haben. Wir tranken vietnamesisches Bier und bemerkten, dass unsere unterschiedlichen Interessen und Ansichten, wie auf all unseren Reisen, wieder einmal dazu führten, dass jeder von uns viel mehr sah und erlebte, als wir uns jeweils allein angeschaut hätten. Wir gewöhnten uns wieder aneinander. Und beinahe hätte ich mich auch noch an meinen Rucksack gewöhnt.

Als ich aber im Sommer für vier Tage nach Florenz reiste, nahm ich doch wieder den Koffer, wenn auch wehmütig. Dann kam eine Nachricht von meiner Tochter. Sie schrieb: „Hab heute geträumt, dass wir nach Vietnam fliegen. Würdest du irgendwann wieder mit mir ein Backpacking machen?“ In der Sekunde antwortete ich: „Ja!“