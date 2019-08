Wo und wie Urlaub mit Hund Spaß macht

Campen mit Hund: Raus aus dem Zelt, rein in die Natur

Es muss nicht unbedingt das exklusive Hundehotel sein, für viele Hundebesitzer zählt, dass der Urlaub unkompliziert und preiswert ist. Auf den meisten Campingplätzen sind Hunde erlaubt, wer sich vorab informiert, geht aber auf Nummer sicher.

„Für uns ist das Übernachten im Zelt ideal. Ich mag es, wenn mein Hund im Urlaub bei mir ist, auch in meiner Nähe schlafen kann.“ Katharina Planinc ist Studentin und hat für sich und ihre Hündin Cleo mit dem Zelten die ideale Urlaubsform gefunden: „Es ist schön, wenn man in der Früh das Zelt aufmacht, der Hund nach draußen und mit anderen Hunden spielen kann.“

Zuletzt waren die beiden beim Campingplatz am Gleinker See unterwegs, etliche andere Vierbeiner waren ebenfalls vor Ort. „Ein hundefreundliches Hotel würde ich aber gerne mal ausprobieren. Dort wäre es mir wichtig, dass mein Hund überall mit darf, auch ins Restaurant“, sagt die 22-jährige angehende Lehrerin.

Ins Ausland würde Katharina Planinc mit Cleo verreisen – „überallhin, wo ich leicht mit dem Auto hinkomme. Fliegen will ich ihr wirklich nicht antun.“