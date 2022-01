Gwyneth Paltrows neue Kerze heißt "Hände weg von meiner Vagina"

Fans der Wellness-Marke Goop dürfen sich freuen: Es gibt endlich wieder eine neue "Vagina-Kerze" im Online-Shop. In den vergangenen Jahren hatte Goop-Gründerin Gwyneth Paltrow ja mit sündteuren Duftkerzen namens "This Smells Like My Vagina" und "This Smells Like My Orgasm" für Wirbel gesorgt. Doch der neueste Launch hat einen ernsten Hintergrund.

"Hand Off My Vagina" heißt die Kerze, die laut Website nach einem "weiblichen" Mix aus Kokosmilch, Damaskus-Rosen, roher Vanille, Zypresse und Kakao duftet und 75 Dollar kostet. Der Name spielt auf den bekannten Rechtsfall Roe vs. Wade an, der festlegt, dass die Entscheidung über einen Schwangerschaftsabbruch allein bei der Frauen liegt.

"Das Wort 'Vagina' beinhaltet viel Macht", schrieb Paltrow auf ihrem Instagram-Profil. "Und dennoch gibt es das wiederkehrende Bedürfnis zu sagen: Hände weg. Hände weg von unseren Vaginas in jedem Kontext, in dem sie nicht eingeladen sind. Deine Fortpflanzungsorgane, deine Entscheidung."