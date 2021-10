Neue Netflix-Serie: Gwyneth Paltrow bittet ins Sex-Spa

Auch prominente Paare sprechen immer häufiger offen über ihr Liebesleben: So teilte Will Smith – ebenfalls Klient von Michaela Böhm – erst kürzlich mit, dass eine offene Ehe für ihn und seine Frau Jada Pinkett Smith das geeignetere Modell sei. Und weil Paltrow nicht nur mit Spiritualität, sondern auch mit Marketing bestens vertraut ist, gewährt auch sie in homöopathischen Dosen Einblicke in ihr Intimleben mit Ehemann Brad Falchuk. Dieses habe unter der Dauer-Quarantäne mit zwei Teenagern ordentlich gelitten, offenbarte die Schauspielerin in einem Interview. Die neue Show hat für sie auch einen persönlichen Effekt, wie sie sagt: „Sie ist voll von Lektionen, die ich gerne schon viele Jahre früher gelernt hätte.“