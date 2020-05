Sextherapeutin der Stars: Will Smith und Gwyneth Paltrow fragen sie um Rat

Die gebürtige Salzburgerin, die 1994 für eine Bildungskarenz nach Kalifornien kam und der Liebe wegen dann für immer blieb, gehört mittlerweile zu den gefragtesten Therapeutinnen in Sachen Sexualität und Intimität des Landes und wird auch von vielen Hollywood-Stars konsultiert.

Wie man den Funken in Beziehungen am Leben hält.

„Mein Fachgebiet sind Beziehungen und Intimität durch die Linse der Verkörperung. Ich unterrichte und berate, wie man den Funken in einer langfristigen Beziehung am Leben erhält. Wie man zwei Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Gewohnheiten in ein Leben integriert, das für beide funktioniert. Ich werde oft gerufen, wenn es in Partnerschaften Untreue, Langeweile, Ressentiments oder Unvereinbarkeit gibt“, erzählt Böhm im Interview mit dem KURIER.

Und gerade in Krisenzeiten, so wie jetzt während der Coronapandemie, sind Beziehungstipps gefragt wie selten.

Es gibt den Modus "Kampf oder Flucht".

"Als erstes muss man verstehen, dass verschiedene Menschen unterschiedlich mit einer Krise umgehen. Eine Krise bringt das Nervensystem in den Modus ,Kampf oder Flucht'. Im Kampf werden die Leute sehr aggressiv und konzentriert, wie zum Beispiel ein Armeegeneral. In der Flucht ziehen sich die Leute zurück und werden ängstlich", führt die Expertin aus.

Und eben jeder reagiert unterschiedlich und so sind Konflikte und Missverständnisse vorprogrammiert.

„Mein Tipp hier ist zu verstehen, dass niemand weiß, wie man damit umgeht, und alle großen Diskussionen und Konflikte so weit wie möglich beiseite zu legen. Der Schwerpunkt muss auf Zusammenarbeit und Kommunikation liegen", ist sich Böhm sicher.

Harmonie vor Sex.

"In Krisenzeiten muss Harmonie Vorrang vor Sex und Aufregung haben. Probleme werden auftauchen, und mit so viel Unsicherheit gibt es keine Möglichkeit, sie wirklich konstruktiv zu behandeln. Es ist viel besser, sich auf das zu konzentrieren, was getan werden kann, was positiv ist und eine bessere Situation für alle schafft“, meint sie.

Übrigens ist sie nicht der Meinug, dass es nach der Krise einen Babyboom geben wird, denn die meisten ihrer Klienten seien momentan nicht an Sex interessiert, sondern wollen einach nur die derzeitige Situation meistern.

„Die besten Beziehungen basieren auf gegenseitiger Großzügigkeit und Vertrauen. Wie die Beziehung funktioniert, ist von Paar zu Paar unterschiedlich, aber der wichtigste Indikator für eine langfristige gesunde Beziehung ist die Bereitschaft, großzügig mit Herz und Geist umzugehen“, ist sich Böhm sicher.

Über Gwyneth Paltrow wird ständig schlecht geredet.

Auch Hollywood-Beauty Gwyneth Paltrow (47), die sehr offen mit ihrer Sexualität umgeht, was aber auch oft für Kritik sorgt, und ihr Mann Brad Falchuk suchen immer wieder den Rat der Sexpertin.