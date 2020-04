Nächstenliebe à la Hollywood: Gwyneth Paltrow verrät ihre Lieblings-Vibratoren

Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow (" Iron Man") hat ja schon mehrmals mit ihrer Lifestylemarke "Goop" aufhorchen lassen. Und das nicht immer positiv. Man erinnere sich zum Beispiel auch an ihre Duftkerze mit dem Namen "This Smells Like My Vagina".

"Ich wollte mit diesem Namen den Frauen die Scham vor ihrer Vagina nehmen", sagte sie dazu. Und Scham kennt die Hollywood-Blondine ja sowieso überhaupt keine, vertreibt sie doch auch neuerdings Sexspielzeug jeglicher Art.