Über die Kritik an Gwyneth Paltrows Ideen für "untenrum"

Manchmal ist das ja so: Man sitzt oder liegt und träumt so dahin. Zum Beispiel, dass man Gwyneth Paltrow wäre. Sie wissen schon, die Schauspielerin. Ein Tagtraum also, als fast perfektes Gegengift für alle, die gerade an einem akuten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden. Denn mitunter wirkt es ja fast so als würde alles, was Frau Paltrow irgendwo absondert, für gehobene Schnappatmung sorgen. Erst unlängst wieder. Als Gwyneth in einem Interview von den erotischen Tücken eines gemeinsamen Haushalts erzählte und wie wichtig es sei, füreinander „geheimnisvoll“ zu bleiben statt in Jogginghosen ungeil. Welch Erkenntnis, pfuh. Kein Wunder, die Schauspielerin hat sich ja seinerzeit von ihrem Ehemann auch nicht nur getrennt, sondern „bewusst entpaart“. Ein guter Anlass für eine tiefgründige Recherche und Nachfrage bei Fachleuten: Was ist von Paltrows Gedankengut so zu halten? Und überhaupt: Her mit getrennten Villen und Pools!

Aber das ist ja noch lange nicht alles, was die Gute an formidablen Life & Love-Hacks zu bieten hat. Fast stakkatoartig überraschen die Schauspielerin und ihr Team mit neuen, verblüffenden Ideen und Erfindungen, die sie mit Hilfe des Lifestyle- und Esoterikimperiums namens Goop an Frau und Mann bringt. Mehr noch: Ab 24. Jänner wird es dazu sogar eine eigene Netflix-Serie geben. Aufschrei: Viele Experten kritisieren das nun scharf, wie in Medien berichtet wird. Weil Goop mit Hilfe von dubiosen Methoden verspricht, alles würde gut, besser, bestens: Kopf, Körper und vor allem der allseits marode und lustlose Unterleib – das natürlich nicht gratis.