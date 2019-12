Über schreckliche Sex-Szenen in ansonsten guten Romanen

Na gut, habe ich jetzt halt das Buch mit dem Titel „Das Ministerium der Gärten und Teiche“ auf meinem E-Reader. Ganz ehrlich, nur der Titel hätte mich auf spezielle Weise davon abgehalten, mich für den Kauf und die Lektüre des Oeuvres zu entscheiden. Wäre da nicht wieder einmal der „Bad Sex in Fiction Award“ gewesen, der vor Kurzem – nämlich am 2. Dezember – zum 27. Mal vergeben wurde. Mit dem kürt das Londoner Magazin „Literary Review“ „die schrecklichste Schilderung einer Sexszene in einem ansonst guten Roman“.

Jedes Jahr um diese Zeit bin ich also schon sehr gespannt und google herum: Wer wird’s, wer wird’s diesmal? Heuer sind es gleich zwei Autoren, die den Preis kassieren. Der soll außerdem, so „Literary Reviews“ „auf die grobe, geschmacklose, oft oberflächliche Verwendung überflüssiger Passagen sexuellen Inhalts“ hinweisen und „ihr entgegenwirken“. And the Winners are: der preisgekrönte französische Schriftsteller Didier Decoin sowie der britische Romanschriftsteller John Harvey. Decoins eingangs erwähntes „Gärten und Teiche“-Werk, 2018 auf Deutsch erschienen, wurde von der Kritik ambivalent aufgenommen. So hieß es etwa bei „literaturkritik.de“ unter dem Titel „Olfaktorische Ekstasen“: „Teilweise bis an die Grenzen geht Decoin auch mit seinen detaillierten Einlassungen zum Liebesakt: ,Zu seinen Lebzeiten hatte Katsuros Schwanz, wenn er in Miyukis Mund wuchs, nach rohem Fisch, nach jungen warmen Bambussprossen und frischen Mandeln geschmeckt, wenn er endlich seine Säfte freisetzte.’

An anderer Stelle heißt es ,sie schnappte die Finger des Fischers, knabberte und saugte an ihnen, wobei sie sie mit einer Spucke umhüllte, die so sämig war, dass sie glitschig wurden, als hätte er sie in eine Schale Honig getaucht, wodurch er nicht mehr in der Lage war irgendetwas zu ergreifen. Zum Abschied drückt Miyuki ihrem Geliebten noch einen letzten Kuss auf ,den langen Schaft seines Gliedes’“. Ich finde folgende Stelle bemerkenswert: „Katsuro begann zu stöhnen, während sich unter dem Stoff seines Kimonos eine Beule auf der Höhe seines Glieds bildete, eine Beule, die Miyuki packte, walkte, durchknetete, drückte, quetschte. Unter der Berührung bildeten Katsuros Hoden und Schwanz nur noch eine einzige Masse, die unter der Umklammerung durch die Hand hin und her rollte. Miyuki hatte das Gefühl, einen kleinen Affen zu betasten, der seine Beine zusammenrollte.“