Happy Birthday, lieber Vibrator!

Andere wagten einen Vorstoß ins Absurde – eine Reklame aus dem Jahr 1916 zeigte eine Frau, die sich einen Vibrator an die Wange hält. Dabei stand, das Gerät garantiere gesellschaftlichen und beruflichen Erfolg. Roach weiter: „Ein paar Star-Vibratoren wurden 1922 als vergnügliche Gefährten angepriesen oder als ideal fürs Wochenende.“ Im Jahr 1966 schließlich die Erfindung des ersten kabellosen Vibrators. Laut der Kulturwissenschaftlerin Nadine Beck, die sich dem Thema wissenschaftlich näherte, kam 1969 das erste Modell in Phallus-Form auf den Markt. Aber hallo, von nun an ging’s rund. Und plötzlich nannte man die Lust-Stäbe nicht mehr nur schlicht „Hausfreund“, sondern anschaulich „ Juckfinger“, „Imperator“ oder „Muschibär“. Brumm. Brumm. Wobei die ganz argen Lustspender – wie der mittlerweile legendäre „Womanizer“ – genau genommen nicht vibrieren, sondern mit zarten bis harten Luftdruckwellen beglücken, die Klitoris ansaugen und so die Damen auf diese Weise innerhalb von zwei, drei Minuten zum Orgasmus bringen.

Jetzt ist die Frage: Was kommt da noch? Schwer zu sagen. Denn selbst einen Vibrator, der sprechen kann, hat es schon gegeben. Allerdings kam „Freddy“ aus dem Scherzartikel-Bereich. Und so stelle ich mir vor, wie in den Vibrator-Thinktanks jeden Tag die Köpfe rauchen und darüber nachgedacht wird, was die High-High-High-Tech-Version eines „ Juckfingers“ genau können müsste. Ich persönlich finde ja, ein Vibrator, der auch gut bügelt und staubsaugt, wäre der ideale Hausfreund. Es bleibt spannend. Bis dahin: Happy brrrrthday, schlimmer Finger.