Was führt zu sexueller Ekstase?

Manche Menschen denken gerade jetzt darüber nach, wie es wäre, würde es all den Trubel nicht geben und die stille Zeit tatsächlich still gelebt werden. Doch existiert auch so etwas wie „stilles Lieben“? Aber ja doch – im besten Fall führt es sogar zu sexueller Ekstase.

von Gabriele Kuhn