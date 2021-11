Butt Plug, wärmender Vibrator: Gwyneth Paltrow gibt Geschenke-Tipps

Doch auch die anderen Kategorien haben es in sich. Zwar gibt es eine eigene Rubrik für Geschenke unter 100 Dollar, die restlichen Tipps sind dafür eher für Luxus-Budgets geeignet. Etwa ein pastellfarbenes "Fitnessstudio" für Kinder um 34.000 Dollar oder eine 10.000-Dollar-Rodel von Chanel für den Skiurlaub in Aspen.

Eine Nacht in einem gläsernen Baumhaus in Schweden gibt es ab 5.200 Euro, einen persönlichen Air-Jordan-Sneaker-Workshop um 5.000 Dollar. Verhältnismäßig günstig und ebenso originell ist hingegen die kleine Avocado-Vase, in der man einer Avocado beim Wachsen zusehen kann.

