Gwyneth Paltrow und Tochter Apple wären bei Geburt fast gestorben

Noch heute beschleicht sie ein seltsames Gefühl, wenn sie die Kaiserschnitt-Narbe betrachtet. "Auf jeden Fall hat man eine große Narbe quer über den Körper, und man denkt: 'Oh, wow, die war früher nicht da.' Und es ist nicht so, dass es schlecht ist oder dass man es verurteilen will, aber man denkt einfach: 'Oh, mein Gott.'"

Aus diesem Grund verurteilt sie auch den Druck, der via Social Media auf frischgebackene Mütter ausgeübt werde. "Es ist die absolute Ausnahme, wenn manche Frauen kurz nach der Entbindung wieder einen Sixpack haben", stellte sie klar.