Gwyneth Paltrow überrascht mit unerwartetem Geständnis

Sie ist sozusagen im Filmbusiness groß geworden: Gwyneth Paltrow wurde als Tochter des Regisseurs und Fernsehproduzenten Bruce Paltrow und der Schauspielerin Blythe Danner geboren. Sie selbst hat ihr Studium der Kunstsgeschichte abgebrochen, um sich der Schauspielerei zu widmen. Bereits als Kind hatte Paltrow ihr Talent bewiesen, als sie zusammen mit ihrer Mutter in Theaterstücken mitwirkte. Der große Durchbruch gelang der Promi-Tochter 1998 mit derder Hauptrolle der Viola De Lesseps in der Liebeskomödie Shakespeare in Love, in der sie die fiktive Freundin von William Shakespeare (Joseph Fiennes) spielte und für die sie unter anderem mit einem Oscar als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde.

Paltrow erklärt Rückzug aus Hollywood

Umso mehr verwundert es jetzt eine Aussage der preisgekrönten Aktrice: Wie Gwyneth Paltrow nun verrät, sei dei Schauspielerei nie ihre Leidenschaft gewesen. Im Gespräch mit Naomi Campbell für deren YouTube-Serie "No Filter With Naomi" erzählte die 48-Jährige außerdem, dass sie sich vor der Kamera nie so recht wohl gefühlt habe.

In den letzten Jahren hatte Paltrow, die zweifache Mutter ist, immer weniger Rollen angenommen. Zuletzt war sie 2019 in "Avengers: Endgame" auf der Leinwand zu sehen. Der Grund für ihren Rückzug Hollywood liege darin, dass sie sich nicht mehr sicher war, ob sie überhaupt noch eine Schauspielkarriere verfolgen möchte, gestand Paltrow.