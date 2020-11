Abgehoben: Die verrücktesten Ideen aus Gwyneth Paltrows "Gift Guide"

Für die Saison 2020 empfehlen Paltrow und ihre "Goop"-Kolleginnen etwa ein Designer-Longboard von Hermès um 4.425 Dollar mit Dschungel-Motiven, eine Ledertasche für Wassermelonen (Preis auf Anfrage) sowie eine Wandleuchte in Form eines Baguettes um 210 Dollar. Als logische Fortsetzung der Vagina-Kerze gibt es im Online-Shop nun ein Modell mit dem Namen "This Smells Like My Orgasm", also "Das riecht wie mein Orgasmus" (angeblich nach einer Mischung aus Grapefruit, Beeren und Schwarztee). Hobby-Künstlerinnen und Feministinnen wird ein "Vagina-Ausmalbuch" mit 64 verschiedenen Motiven ans Herz gelegt.

Auch (noch) größere Budgets finden im Goopschen Geschenke-Universum Inspiration: Da gäbe es etwa eine Avocado-Matratze ab 38.000 Dollar, auf der auch Paltrow-Intima Kate Hudson ökofreundlich schlummert, oder ein mobiles "Tiny-House" aus Holz ab günstigen 99.000 Dollar. Und wer kann schon ohne Austern-Abo leben? Ab 285 Dollar für drei Monate werden die Luxus-Meeresfrüchte von Island Creek Oysters regelmäßig nach Hause geliefert.