Gelebte Integration: Hier tanzen Kinder mit und ohne Behinderung

Und sie haben alle gut aufgepasst: Jedes Kind kann am Ende seinen Namen buchstabieren. Dass das Buchstabieren nicht immer nötig ist, erzählt Mario anhand seiner Geschichte: „Früher hatte ich ein Flinserl über dem Auge, an dem ich immer gezupft habe. Wenn sich jetzt jemand in der Gebärdensprache mit der Hand am Auge zupft, weiß ich, dass ich gemeint bin.“ So wird er zum Beispiel auch von Franz, dem gehörlosen Künstler gerufen, der mit den Kindern durch den Turnsaal tanzt. „Versucht, einander nicht zu berühren“, fordern die Künstler die Kinder auf.

Franz und Mario tanzen natürlich mit – und alle lernen so, auf den anderen zu achten und Rücksicht zu nehmen.

Dass Franz gehörlos ist, ist für die Kinder dabei nichts, was für sie erwähnenswert wäre – er ist ganz selbstverständlicher Teil der Gruppe. Und genau das ist das Ziel von Mellow Yellow: Die Behinderung sollte im Miteinander keine Rolle spielen, alle begegnen sich auf Augenhöhe.

Mit ihrer Aktion erreichen die Künstlerinnen und Künstler das auch. Die 2B ist nämlich nicht die erste und einzige Klasse, die einen Tag mit Mellow Yellow verbringen darf. Neun von zwölf der Volksschulklassen in Felixdorf, das nahe Wiener Neustadt liegt, hatten einen Projekttag.

Die Klasse 4A kann sich noch besonders an einen jungen Mann im Rollstuhl erinnern. „Ich dachte anfangs, er sei traurig, weil er nicht gehen kann“, erinnert sich ein Mädchen an die Begegnung. „Doch bald merkte ich, dass er ganz glücklich ist.“ Der erste Gedanke ihres Mitschülers war hingegen: „Schade, der kann so gar nicht Fußballspielen.“