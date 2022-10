Gala der Menschlichkeit: Das sind die Heroes der KURIER-Leser

Martin Schenk, anerkannter österreichischer Sozial- und Armutsforscher, schlägt für die "Gala der Menschlichkeit" Rita Al-Shaban vor:

Rita engagiert sich seit Jahren gegen Einsamkeit und für den sozialen Zusammenhalt. Ganz konkret mit Menschen, ganz konkret vor Ort. Rita lädt in ihrer Freizeit zu Plaudertischerln ein (auch über diese Einrichtung hat der KURIER schon berichtet, Anmerkung). Ein kurzer Plausch über das Wetter oder eine längere Unterhaltung – am Plaudertischerl in Wiener Kaffeehäusern und Nachbarschaftszentren kommen Menschen auf einfachem Wege mit anderen ins Gespräch. Am Plaudertischerl treffen sich Menschen allen Alters und Herkunft. So kommt beispielsweise die Pensionistin, die schon lange im Grätzel wohnt, mit dem Alleinerzieher ins Gespräch, der gerade erst nach Wien gezogen ist. Rita signalisiert: Ich bin offen für ein Gespräch, ich habe Zeit, zuzuhören.