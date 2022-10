Gala der Menschlichkeit: „Helfen ist Ehrensache“

Lernhilfen für Kinder aus Familien, die sich Bildung nicht leisten können, bieten mehrere Organisationen an. „Das Besondere der KURIER-Lernhäuser“, betont man beim Roten Kreuz, „ist ihr klares Konzept. In allen Häusern gibt es eine pädogoische Leitung, die in Absprache mit den Schulen agiert.“ Zudem können die Kids spielen und Freunde treffen.

Aktuell gibt es ein Lernhaus im 15. Bezirk in Wien, zwei Standorte in Tirol sowie sechs in Niederösterreich (Bruck an der Leitha, Neunkirchen, Mödling, Herzogenburg, Gänserndorf und Tulln).

Weiterhin wird diese Initiative für mehr Bildungsgerechtigkeit von privaten Gönnern und Unternehmen am Leben gehalten. Alle Infos dazu hier.