Fantasien erforschen: Woran denken Frauen, wenn sie an Sex denken?

Denn dass sich Frauen auch tabubrechenden Gedanken hingeben – Masochismus, Domination, Sex mit Fremden, mit Tieren, Prostitution – entsprach so gar nicht dem damals vorherrschenden Frauenbild. Die Erkenntnis, so radikal wie simpel, lautete: Frauen sind, genau wie Männer, sexuelle Wesen – samt, manchmal grenzüberschreitender, Fantasien. Dass das einiges an Zündstoff enthielt, verwundert nach einem Blick zurück kaum. Denn galt die Frau vor den Zeiten der Aufklärung noch als enthemmtes, zügelloses Wesen, wurde ihr danach jegliche sexuelle Begierde abgesprochen oder pathologisiert. Der Psychiater Richard von Krafft-Ebing schrieb 1896 etwa: „Bei Frauen, die geistig normal entwickelt und wohlerzogen sind, ist das sinnliche Verlangen ein geringes.“

Für Sexualberaterin und Beziehungscoach Nicole Siller ist die Erklärung, warum die Lust der Frau „immer beschnitten, unterdrückt und bewertet wurde“ ganz einfach, wie sie im Gespräch mit dem KURIER erklärt: „Frauen mit einer lustvollen Sexualität emanzipieren sich auch im realen Leben und lassen sich nicht so leicht unterordnen.“ Dabei können Fantasien für ein erfülltes Sexualleben eine wichtige Rolle spielen und inspirierend wirken.

Freiheit der Gedanken

Für die Expertin gilt: Jede Fantasie sollte erlaubt sein. Oft genug lassen sich Frauen nämlich davon verunsichern. Siller erzählt: „Eine Frau in einem meiner Kurse meinte einmal: ,Ich bin Feministin, mir ist Gleichberechtigung extrem wichtig. Aber wenn ich mir vorstelle, einfach sexuell benützt zu werden, törnt mich das an. Das ist doch widerwärtig!’“ Als das Thema dann in der Gruppe besprochen wurde, erkannte sie aber, dass diese Fantasie so anregend ist, weil ihr dabei jegliche Verantwortung abgenommen wird – gerade für Frauen, die unter Mehrfachbelastung stehen, eine entlastende Vorstellung.