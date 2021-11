Erdäpfel und Martinskipferl: Unheilbar krank, die Caritas Socialis hilft

Herr Otmar setzt sich hin, Stehen strengt ihn an. Staub tanzt in der Luft über Farbtiegel, Pinsel, Tuben, fleckige Tücher. „Das“, sagt er und deutet auf die Wand, „das ist mein Leben.“ Freskenhaft überzieht das Bild die Fläche von der Größe einer Matratze. Die Motive, erzählt er, seien einfach aus ihm herausgeflossen und hätten sich am Ende auf wunderbare Weise zu einem Ganzen zusammengefügt: Die Frauenwesen mit Schlangenkörpern, der grüne Tigerkopf, das fließende Schloss, das Tor zum Himmel, der Mann mit den drei Augen, der Motorradhelm. „So ist es doch auch im richtigen Leben. Man weiß nie, welche Station als nächstes kommt. Ein Verlust oder ein Erfolg oder eine Krankheit“, sagt er.

Herr Otmars Stimme klingt die längste Zeit warm und weich wie die eines Märchenerzählers, auf einmal wird sie leiser und undeutlicher, als hätte er einen Frosch im Hals. „Entschuldigung“, sagt er und holt ein Sackerl unter dem Couchtisch hervor, „ich muss ausspucken.“ Schlucken kann er nicht mehr.

Früher war er Nachtwächter, Koch und Pflegehelfer. Pflegehelfer sei er am liebsten gewesen, erzählt er. „Mit Menschen zusammen sein, das hat mich erfüllt.“ Als Nachtwächter habe er nur deshalb kurz gearbeitet, weil er in der Akademie der Bildenden Künste die Bilder in Ruhe studieren wollte. Davon profitiere er heute noch, sagt er. „Mein Vorbild ist Ernst Fuchs.“

Malen aus innerem Bedürfnis

Seit Herr Otmar vor zwei Jahren das Bild an der Wand zu malen begonnen hat, ist er nicht mehr davon losgekommen. „Ich male täglich aus einem inneren Bedürfnis heraus“, erzählt er und zeigt uns seine anderen Bilder, die an den Wänden hängen oder lehnen. Herr Otmar hat sich dazu entschlossen, seinen Abschied vom Leben zu gestalten und nicht tatenlos dahinzuschwinden und verbittert auf den Tod zu warten. Er fühle sich sehr lebendig, sagt er. Und auch nicht alleine, obwohl er seine Wohnung nur noch selten verlasse.

Freunde vom mobilen Palliativteam

Das CS Hospiz Rennweg schickt jeden zweiten Tag jemanden, der Herr Otmars Sonde reinigt. „Aber das ist nicht alles“, sagt er. „Für mich sind die Menschen vom mobilen Palliativteam Freunde geworden. Sie machen nicht nur ihre Arbeit. Sie sind für mich da.“ Regelmäßig zu Besuch kommt auch der ehrenamtliche Mitarbeiter Herr Rudi. Er hilft Herrn Otmar, gegen die dunkle Gedanken anzukämpfen, die sich manchmal anschleichen.

Das Malen und die sondengerechte Zubereitung seines Essens, erzählt Herr Otmar, seien seine Hauptbeschäftigungen – „es gibt bessere und schlechtere Tage.“ Wir sind an einem guten Tag da.

Für das KURIER-Foto setzt Herr Otmar sein Kapperl auf und nimmt einen Pinsel in die Hand. Ob er das Foto bitte auch haben könnte? Natürlich.

Was mit dem Kunstwerk an der Wand nach ihm passieren wird, weiß er nicht. „Ich hätte das Bild besser auf eine Leinwand oder auf Papier malen sollen“, sagt er und seufzt leise – zum ersten Mal seit wir uns unterhalten.

Dass es der nächste Bewohner der Wohnung überpinseln könnte, ist gut möglich. „Herr Rudi hat sich schon erkundigt, ob man die Rigipswand, mit der das Bild verbunden ist, ohne Beschädigung herausschneiden kann“, erzählt Herr Otmar, „es sollte möglich sein.“