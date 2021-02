Erstes Wochenend-Hospiz für schwerstkranke Kinder

Einmal im Monat können die Kinder ab nun von Samstagfrüh bis Sonntagabend gemeinsam mit diplomierten Pflegekräften und ehrenamtlichen Mitarbeitern Zeit in ruhiger, angenehmer Atmosphäre verbringen.

Professionelle Betreuung

Ein Mitglied des Ärzteteams kommt am Samstag zur Visite und ist anschließend die ganze Zeit über in Rufbereitschaft. Mit Apollo steht den Kindern sogar ein eigener Therapiehund zur Verfügung. Die Eltern werden auf Wunsch immer mit aktuellen Infos und Fotos versorgt. Das hilft ihnen, die Zeit sorgenfrei zu genießen. Das Angebot des Wochenendhospizes ist für die Familien mit keinerlei Kosten verbunden und kann immer wieder in Anspruch genommen werden.

Nähere Infos unter www.kinderhospiz.at