Kinderhospiztag: Wenn junges Leben endet

Um alle betroffenen Familien begleiten zu können, fehlen sowohl mobile als auch stationäre Angebote in den Bundesländern. In Vorarlberg gebe es noch kein mobiles Kinderpalliativ-Team, das Familien zu Hause betreut. Die mobilen Teams im Burgenland und in Kärnten seien noch sehr klein und könnten nicht alle Familien erreichen. Österreichweit gibt es lediglich ein stationäres Kinderhospiz mit psychosozialer Ausrichtung und in nur vier Krankenhäusern stehen pädiatrische Palliativbetten bereit. „Jeder Standort, wo es eine Kinderabteilung gibt, sollte zumindest ein pädiatrisches Palliativbett haben“, so Claudia Nemeth, Leitung Hospiz und Palliative Care für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene beim Dachverband Hospiz Österreich.

Am heutigen 10. Februar ist der deutsche Tag der Kinderhospizarbeit. Heuer wird ein Kinderhospiztag auch für Österreich ins Leben gerufen: Am 1. Juni wird zukünftig auf die Situation von Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Familien aufmerksam gemacht.