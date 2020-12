Geborgenheit und Zuversicht für Familien im Sterntalerhof

Andere helfen in der Pflege der Anlage. So sind unter anderem 10 Therapiepferde zu versorgen, die in der Arbeit mit Kindern wertvolle Dienste leisten. Weitere 100 Menschen garantieren mit ihrer projektbezogenen Unterstützung die ganzheitliche Lebensbegleitung am Sterntalerhof.

Begleitet wird dabei immer die gesamte Familie. „Auch – und gerade wenn – auf dem Weg dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen steht“, sagt Jankovits. Ziel sei „das Gefühl von Geborgenheit, Zuversicht und Lebensfreude für Kinder und deren Familien, die nicht wissen, wie lange es noch ein gemeinsames Morgen gibt.“ Und das Credo lautet: Eine Familie wird nie abgewiesen, nur weil sie sich die Betreuung nicht leisten kann. Jede Familie zahlt so viel sie kann, den Rest bringt der Sterntalerhof über seine Partner, Paten und Spender auf.