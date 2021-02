Wien startet psychiatrische Betreuung von Kindern auch daheim

In Wien können ab März Kinder und Jugendliche mit intensivem psychiatrischem Therapiebedarf statt eines stationären Aufenthalts auch daheim betreut werden. Die Psychosozialen Dienste und die MedUni Wien bieten im Zeitraum von zwei Jahren für 50 Betroffene mit stabilem Umfeld Home-Treatment an. "Die Grundidee ist, dass man das genau so intensiv macht, wie man das im stationären Bereich machen würde", sagte Paul Plener von der MedUni am Donnerstag in einem Pressegespräch.

Intensive Behandlung daheim

"Dieses Home-Treatment ist quasi eine sehr intensive Behandlung zu Hause, nicht ein einzelner Hausbesuch", betonte Georg Psota, Chefarzt der Psychosozialen Dienste Wien. Je nach Bedarf sollen Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Pfleger oder auch Ergotherapeuten zum Einsatz kommen. "Man bietet einen therapeutischen Rahmen, der einer stationären Behandlung gleicht, hat aber den Vorteil, dass man das Kind nicht aus sozialen Bezügen herausnimmt", sagte Plener. Manchmal brauche es eine stationäre Betreuung, manchmal nicht, erläuterte der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der MedUni (AKH).

Angesprochen auf kürzliche Berichte aus dem AKH, wo auf der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Patienten mit Behandlungsbedarf im Sinne einer Triage nachgereiht werden mussten, sagte Plener, das Home-Treatment-Projekt sei schon länger im Voraus geplant und nicht auf die Coronavirus-Pandemie ausgerichtet worden. "Nun passt es aber relativ gut", erläuterte der Mediziner, weil dadurch eine Betreuung unabhängig von einem Spitalsbett möglich ist. Da habe es am AKH im Jänner eine Dynamik gegeben, die durch den Lockdown beeinflusst wurde.