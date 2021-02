Matura: Abschlussarbeiten müssen später abgegeben werden

Die Abgabe der Vorwissenschaftlichen Arbeit erfolgt nun in den Bundesländern Wien und Niederösterreich in der Woche von 22. bis 28. Februar.

Die Abgabe der Vorwissenschaftlichen Arbeit erfolgt nun in den Bundesländern Wien und Niederösterreich in der Woche von 22. bis 28. Februar.

Die Abgabe der Vorwissenschaftlichen Arbeit erfolgt nun in den Bundesländern Wien und Niederösterreich in der Woche von 22. bis 28. Februar.

Im Burgenland, Kärnten, Tirol, Salzburg und Vorarlberg müssen die Arbeiten in der Woche von 1. bis 7. März abgegeben werden.

Im Burgenland, Kärnten, Tirol, Salzburg und Vorarlberg müssen die Arbeiten in der Woche von 1. bis 7. März abgegeben werden.

Im Burgenland, Kärnten, Tirol, Salzburg und Vorarlberg müssen die Arbeiten in der Woche von 1. bis 7. März abgegeben werden.