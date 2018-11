Mutige Vorkämpferinnen: Die ersten Frauen im Parlament

Als die Konstituierende Nationalversammlung am 4. März 1919 zu ihrer ersten Sitzung zusammentrat, zogen die ersten acht weiblichen Abgeordneten ins Parlament ein, sieben Sozialdemokratinnen und eine christlichsoziale Politikerin.

Auch wenn Frauen die Mehrheit der Wähler ausmachten, im Parlament stellten sie nur fünf Prozent der Abgeordneten – ihr Anteil erhöhte sich in der Ersten Republik nur marginal.

Der breiten Öffentlichkeit sind die Namen der acht Mandatarinnen kaum noch in Erinnerung, politisch, historisch und sozial Interessierten hingegen schon.

Auf Seite der Sozialdemokraten waren es Adelheid Popp, Anna Boschek, Emmy Freundlich, Gabriele Proft, Therese Schlesinger, Amalie Seidel und Maria Tusch, die ins Parlament einzogen, bei den Christlichsozialen war es Hildegard Burjan. Sie gilt als Vorkämpferin für soziale Gerechtigkeit. Als verheiratete Frau und Mutter gründete sie die Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis ( CS). Noch heute begleiten rund 900 Mitarbeiterinnen und Schwestern der CS in Österreich und in der sogenannten Dritten Welt Menschen vom Anfang bis zum Ende des Lebens: Mütter mit ihren Kindern, Menschen mit Demenz oder Todkranke im Hospiz Rennweg.

Burjan, die 1883 in Görlitz a. d. Neiße in eine liberale jüdische Familie geboren wurde, fand nach einer schweren Erkrankung zum katholischen Glauben. Mit ihrem Mann übersiedelte sie 1909 nach Wien und begann sich hier intensiv für Randgruppen der Gesellschaft zu engagieren. Dafür wurde sie Anfang 2012 seliggesprochen. Eine Porträtbüste im Wiener Stephansdom erinnert an die bedeutende Sozialpionierin.

In sozialdemokratischen Kreisen wird Adelheid Popp als Kämpferin für Frauenrechte hochgehalten. Sie gründete die proletarische Frauenbewegung in Österreich ebenso wie die Arbeiterinnen-Zeitung, in der sie als Redakteurin und ab 1919 Herausgeberin tätig war. „Lebenslanges Lernen“, was heute von der OECD oder der EU-Kommission propagiert wird, war das Motiv von Adelheid Popp, politisch und privat weiterzukommen. In ärmlichsten Verhältnissen in Wien-Inzersdorf aufgewachsen, musste sie nach nur drei Klassen die Volksschule abbrechen, um zwölf Stunden täglich in der Fabrik zu arbeiten. Abends bildete sie sich weiter, ging in den Lese- und Diskutierklub „Libertas“ und wurde in der Partei aktiv. Sie baute gute Beziehungen zu Friedrich Engels und August Bebel auf und lernte Parteiführer Victor Adler kennen. Nach Adelheid Popp sind in Wien ein Park, eine große Wohnhausanlage in Ottakring und eine Straße benannt.