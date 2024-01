Taylor Swift bis Rosalía: Was tun gegen Deepfake-Pornos und Nacktbilder?

Wie sieht das rechtlich aus?

Ein Deepfake-Video oder Foto zu erstellen ist per se nicht illegal, der Kontext eventuell jedoch schon. Persönlichkeitsrechte wie das Recht am eigenen Bild oder das Urheberrecht können verletzt werden, aber auch die Tatbestände der Beleidigung, Verleumdung oder der üblen Nachrede. "Bei einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild habe ich grundsätzlich nur zivilrechtliche Handhabe", sagt der Jurist Karl Gladt von der Internet Ombudsstelle. "'Die abgebildete Person kann verlangen, dass die andere Person das Foto löscht und das in Zukunft nicht mehr macht." Auch Schadenersatzansprüche können gestellt werden.

Unter Umständen sind Deepfake-Nudes oder Deepfake-Pornos ein Fall von Cyber-Mobbing, das auch mit Freiheitsstrafen geahndet werden kann. Dafür müsste es jedoch wiederholt vorgekommen sein "und ich in meiner Lebensführung eingeschränkt worden sein, z.B. wenn ich mich nicht mehr in die Schule traue". In der Praxis kommt es hier nur selten zu Verurteilungen, so der Experte. Ein Problem ist unter anderem, dass die Täter nicht ermittelt werden können.