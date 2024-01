Von Taylor Swift kursieren Nacktfotos aus der KI

Eine Demokratin und ein Republikaner fordern einhellig Maßnahmen

Der Fall sorgte fĂŒr seltene Einigkeit bei Politikern von Demokraten und Republikanern: "Was Taylor Swift passiert ist, ist nichts Neues", sagte die demokratische Kongressabgeordnete Yvette Clarke aus New York, die fĂŒr ein Gesetz zur BekĂ€mpfung von Deepfake-Nacktbildern kĂ€mpft. "Seit Jahren werden Frauen ohne ihre Zustimmung zur Zielscheibe von Deepfakes. Und mit den Fortschritten bei der KĂŒnstlichen Intelligenz wird es einfacher und gĂŒnstiger, Deepfakes zu erstellen", fĂŒgte sie hinzu. Der republikanische Kongressabgeordnete Tom Keane warnte, dass die KI-Technologie schneller voranschreite als ihre Regulierung. "Egal, ob Taylor Swift das Opfer ist oder ein anderer junger Mensch in unserem Land - wir mĂŒssen Sicherheitsvorkehrungen treffen, um diesen alarmierenden Trend zu bekĂ€mpfen", forderte er.