"Swiftmania": Warum Taylor Swift so erfolgreich ist

Um die US-amerikanische Musikerin herrscht jedenfalls weltweite Euphorie. Wie ist es dazu gekommen? Man kann zur Erklärung auf zwei bevorstehende Ereignisse blicken. Da ist zum einen ihr berühmtes Album "1989", das am 27. Oktober von ihr neu aufgenommen auf den Markt kommt. Und da ist ein Kinofilm über ihre Tour, die gerade Rekorde bricht und zur größten in der Popmusikgeschichte werden könnte. Auch Fans in Österreich können "Taylor Swift - The Eras Tour" ab dem 13. Oktober im Kino anschauen.

"1989" war 2014 das Album, mit dem sich die US-Musikerin vom Country komplett in den Mainstream-Pop wagte. Nun hat sie es - wie frühere Alben - neu aufgenommen, um nach einem Streit mit ihrem alten Label die Rechte daran zurückzugewinnen. "1989" zeigt Swifts ungewöhnliches Gespür für Pop-Hymnen. Bis heute schafft sie es, immer neue, unverbrauchte Hooks zu kreieren. Man denke an den beispiellosen Hit "Shake It Off". Zu kickendem Drumbeat und repetitivem Saxofon-Motiv setzt Swifts Cheerleader-hafter Gesang ein: "I stay out too late/ Got nothing in my brain/ That's what people say". Unmöglich, sich dazu nicht zu bewegen.

Die Musikwissenschaftlerin Svenja Reiner hat in der Vergangenheit zur Fankultur bei Swift geforscht. "Das hätte ja niemand gedacht, dass ein Re-Release von existierenden Alben noch mal so viel Aufmerksamkeit generiert", sagt sie über die bevorstehende Zweitveröffentlichung von "1989". Alle Alben, die Swift bislang "re-released" hat, landeten wieder auf Platz eins der US-Billboard-Charts. Auf den Streamingplattformen brach Swift damit Rekorde.

Der Refrain von "Shake It Off" hat eine Melodie mit besonders starkem Hafteffekt - und davon gibt es auf "1989" besonders viele. Zum Beispiel in den Liedern "Blank Space" oder "Bad Blood". Alle drei Songs spielt Swift auch auf ihrer aktuellen Tour. Insgesamt performt sie bei jedem Auftritt über 40 Stücke aus ihrer 17-jährigen Karriere. Am Ende der Welttournee könnte Swifts Tour die mit den höchsten Einnahmen jemals werden, schreiben etwa "New York Times" und "Washington Post".

Der Anbieter "Ticketmaster" sprach für die US-Tour von einer noch nie da gewesenen Nachfrage. Die Städte, in die Swift kommt, profitieren wirtschaftlich in verschiedenen Bereichen, wie mehrere Medien berichteten. Politiker und sogar das FBI beziehen sich öffentlich auf die Musikerin.