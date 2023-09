In Spanien häufen sich Fälle von KI-generierten Nacktfotos Minderjähriger

Nach den Sommerferien freute sich Isabel (14) wieder auf das neue Schuljahr. Als sie vergangene Woche ihre Schule in Almendralejo, einer Stadt in Südspanien, betrat, kursierten bereits die Gerüchte: Mitschülerinnen und Mitschüler sollen Fotos von nackten Schülerinnen auf ihren Handys haben. In der Pause sprach ein Junge Isabel auf dem Schulhof an:

"Ich habe ein Nacktfoto von dir gesehen."

Isabel, die eigentlich anders heißt, berichtete davon aufgelöst ihrer Mutter. Diese tauschte sich mit anderen Müttern aus - und immer weitere Fälle kamen ans Licht. Heute, rund eine Woche später, weiß man: Mindestens 20 Mädchen aus Almendralejo haben Nacktfotos von sich auf ihr Smartphone geschickt bekommen. Keine von ihnen hatte die Bilder aufgenommen. Das jüngste Opfer ist 11 Jahre alt.

