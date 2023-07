Immer mehr Fälle von Erpressung mit Nacktbildern bei Jugendlichen

Seit kurzem würden die Täterinnen und Täter bereits gleich zu Beginn ihren Drohungen Nachdruck verleihen: "Früher wurde etwas zugewartet, jetzt werden oft umgehend nach der Bekanntgabe der Erpressung Bilder an eine oder mehrere Personen aus dem Bekanntenkreis der Betroffenen geschickt, um die Ernsthaftigkeit des Unterfangens zu untermauern", so Satke. Besonders "beliebt" bei Tätern seien die Plattformen Snapchat und Instagram. "In vielen Fällen wird der Erstkontakt auf Snapchat hergestellt und das Gespräch sowie die nachfolgende Erpressung finden dann oft auf Instagram statt. Die Erpresserinnen und Erpresser fordern auch aktiv auf, den Kanal zu wechseln", sagte Satke.

Neue Tools sollen Sicherheit bringen

Zwei neue Online-Tools sollen helfen, die Veröffentlichung von Nacktbildern oder -videos auf bestimmten Plattformen zu verhindern: "Take it down" und "Stop Non-Consensual Intimate Image Sharing" ist für Personen unter 18 Jahren gedacht und verhindert den Upload, das Hochladen, von intimen Bilder und Videos auf den Plattformen Instagram, TikTok, Facebook und weiteren einschlägigen Seiten.