Sicherheitslücke: Mitarbeiter - Weshalb sie für Cyberattacken anfällig sind

In den vergangenen zwei Jahren wurde hier einiges an Erfahrung gesammelt: „Wir sind sehr aktiv in der Erkennung sowie Bekämpfung neuer Risiken und können auch sehr gute Erfolge erzielen“, so die Managerin. Cyberpsychologie sei heute „selbstverständlich“ auch in der HR ein Thema. Doch stimmt es, dass manche Mitarbeiter aufgrund ihrer Persönlichkeit anfälliger für Cybercrime sind als andere?