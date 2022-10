Zwischen griechischen Mythen, Keramik und Chaos: Ein Modedesigner erzählt

Was ist das Überraschendste an der Modewelt?

Dass es so viele Menschen in der Branche gibt, die einander helfen und unterstützen. Networking ist alles. Die Zusammenarbeit mit anderen aus der Modeszene, wie etwa Fotografen und Make-up Artisten, ist essenziell für eine erfolgreiche Karriere.

Ein Tipp für anstrebende Modedesigner?

Ich stehe selbst noch eher am Anfang, aber mein Tipp wäre: Dranbleiben. Man sollte versuchen, so viel wie möglich aus jeder Situation zu schöpfen und Kontakte zu knüpfen.

Zur Person:

David Vesely absolvierte das Kolleg Mode Design Textil in der Herbststraße und erreichte die Meisterklasse in Herrenschneiderei an der HLMW9. 2018 wirkte Vesely in einem seiner ersten Projekte mit: „The Future Ball“ mit Eno Peci und Lena Frankhauser.

Von 2020 bis 2021 war er der Projektleiter vom Fashionfilm VAGARY. Aktuell ist Vesely als Schneider bei der Firma Rotknopf tätig. Der Fashionfilm ist unten zu sehen.