Damit es in der Bildung nicht nur bei der guten Idee bleibt

Im heimischen Bildungssystem gibt es viele innovative Projekte – etwa die Hobby Lobby, die am Nachmittag gratis Kurse für Kinder aus benachteiligten Familien anbietet.

Doch oft bleiben solche Projekte nur auf lokaler Ebene erfolgreich. Derartige Bildungsinnovationen in die Breite zu bringen, ist das Ziel des Förderaufrufs Level Up. Jakob Calice von der Innovationsstiftung Bildung erläutert, was wesentlich ist, damit Organisationen wachsen können. „Wer ein Projekt startet, sollte gleich mitbedenken, wie er es skalieren kann. Dazu gehört, dass er die Idee anfangs lokal an wenigen Standorten umsetzt, um zu zeigen, dass es erfolgreich ist. Und er sollte sich überlegen, welche Mission er hat.“ Bei Hobby Lobby ist es zum Beispiel, dass jedes Kind die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung haben soll.(Infos: hobbylobby.co.at)