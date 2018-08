Coachingzone für Schüler aus Neuen Mittelschulen

Sein Mentor freut sich an diesem Spätsommerabend auf einem Sportplatz in Wien-Atzgersdorf mit ihm. Simon Stolba ist nur um sechs Jahre älter. Der junge Unternehmensberater ist einer von 210 Mentoren, die ehrenamtlich für das Sozialunternehmen Sindbad arbeiten (siehe Infokasten rechts). Seit eineinhalb Jahren begleitet Stolba seinen Schützling. Er kennt all die Hürden, die sich dem jungen Rugby-Spieler bisher in den Weg stellten. Daher kann er dessen ersten Berufserfolge richtig einordnen.

Der 15-jährige Lehrling hat allen Grund zur Freude. In Kürze beginnt sein Rugby-Training, doch was noch viel mehr für ihn wiegt: „In der Elektro-Technik-Firma, in der ich seit zwei Monaten arbeite, wurde ich sehr gut aufgenommen.“ Das ist alles andere als selbstverständlich.

Justin Gruber erinnert sich noch genau an jene Lehrer, die ihm und seinen Mitschülern mitten in der Pubertät zu verstehen gaben, dass jede Anstrengung eh sinnlos sei. Weil wenn du Justin heißt und in eine Neue Mittelschule in Simmering gehst ...