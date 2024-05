"Bluey": Verzweifelte Kinder nach gefloppter Veranstaltung

Eine zuckersüße Familie wie aus dem Bilderbuch: Mutter, Vater und zwei Kinder - doch in der Zeichentrickserie "Bluey" geht es nicht um Menschen, sondern um eine bunte Hundefamilie, die sich in den jeweils achtminütigen Folgen mit Alltagsproblemen auseinandersetzt.

Diesen Hype wollte sich auch das Hotdog-Restaurant "Dirt Dog" in Las Vegas zunutze machen und veranstaltete einen "Bluey Day" mit Meet and Greet, Kinderschminken und einem speziellen Menü.

Das ist das Erfolgsrezept der australischen Serie, die seit 2018 in über 60 Ländern ausgestrahlt wird. Doch wie bei vielen Kinderserien (siehe "Paw Patrol" oder "Peppa Wutz" ) gibt es auch bei "Bluey" ein eigenes Merchandising-Imperium mit T-Shirts, Tassen, Plüschtieren der Hundefiguren und mehr.

Doch die Betreiber des Restaurants dürften die Beliebtheit von "Bluey" unterschätzt haben. Über 3.000 Menschen folgten dem Aufruf auf Facebook , zahlreiche Familien pilgerten in das Lokal.

"Die Kinder waren verzweifelt , manche waren aufgebracht und haben geweint. Wie kann man so etwas den Kleinen antun- ein lustiges Ereignis ankündigen und es dann nicht richtig machen?", so eine Mutter gegenüber KVVU-TV .

Backlash auf Social Media

Nach der Aktion bekam das "Dirt Dog" in den sozialen Medien einen ordentlichen Backlash ab und entschuldigte sich für den "Bluey"-Tag: "Es tut uns leid, dass die Veranstaltung nicht den Erwartungen entsprochen hat. Wir bemühen uns, unsere Veranstaltungen zu verbessern, um so etwas in Zukunft zu vermeiden", schrieb das Restaurant auf Instagram.

In Österreich ist "Bluey" auf Disney Plus zu sehen, die Streaming-Plattform selbst hat sich bislang zu dem Vorfall in Las Vegas nicht geäußert.