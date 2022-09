Lesben in Kindersendung: Peppa Wutz' Freundin hat zwei Mamas

Noch sind sie selten zu sehen: Lesbische oder schwule Menschen im Doppelpack. Jetzt hat es ein gleichgeschlechtliches Paar in die Zeichentrick-Serie "Peppa Wutz" geschafft. Nach etwa zwanzig Jahren Laufzeit erzählte kürzlich die neue Figur Penny Eisbär von ihren beiden Müttern. Zu sehen waren die Heldinnen erstmals im britischen Sender Channel 5.

In der Folge mit dem Titel "Families" stellten die Charaktere am Dienstag ihre Familien vor. Penny Polar Bear verriet ihren Mitschülerinnen und Mitschülern darin, dass sie zwei Mütter hat. In der Übersetzung klingt es so: "Ich bin Penny Eisbär. Ich lebe mit meiner Mami und meiner anderen Mami zusammen. Eine Mami ist eine Ärztin und eine Mami kocht Spaghetti. Ich liebe Spaghetti."