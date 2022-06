LGBTQ+: 21 Stars, die öffentlich zu sich und ihrer Sexualität stehen

Am 11. Juni demonstrieren wieder wieder Tausende Menschen im Zuge der "Regenbogenparade" in der Wiener Innenstadt für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung. Dabei werden auch dieses Jahr wieder Lesben, Schwule, Bisexuelle, Heterosexuelle, Trans-, Cis-, Inter- und queere Personen gemeinsam für Akzeptanz, Respekt und gleiche Rechte in Österreich und in anderen Ländern auf die Straßen gehen.

Mit ihrem öffentlichen Outing setzten auch etliche internationale Promis ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit und helfen damit laufend anderen Menschen, sich selbst zu finden sowie zu akzeptieren.

21 Stars, die Teil der "LGBTQ+"-Community sind