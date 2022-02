Was für ein Filmstoff! Das dachte sich unter anderem auch das Produzenten-Duo Arash T. Riahi und Sabine Gruber. "Ein derartiger Kino-Stoff wurde in Österreich noch nie erzählt, und es ist tatsächlich höchste Zeit dafür. Nicht nur weil sich in Österreich um die Person des Eismayer bei fast allen Grundwehrdienern viele Legenden ranken, sondern auch, weil diese Geschichte unsere Vorurteile und Vorstellungen von vermeintlicher Männlichkeit und Stärke bricht und neu zusammensetzt", so die beiden.

Die Geschichte vom superharten Ausbilder Charles Eismayer, der sich just in den Rekruten verliebt, der ihm die Stirn bietet. Gedreht wurde unter der Regie von David Wagner in Wien, Steiermark, Niederösterreich und Salzburg.