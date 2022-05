Auf der Suche nach dem perfekten Doppelgänger

Florstedt erinnert sich auch an einen Daniel-Craig-Einsatz im Jahr 2008 in Bregenz. Bei den Dreharbeiten für James Bond gab sich der echte Schauspieler eine Verfolgungsjagd auf der Seebühne, während der falsche 007-Agent mit einem Luxussportwagen durch die Gegend fuhr. Der Trick habe funktioniert, die Leute sollen dem Craig-Fake quer durch die Stadt gefolgt sein.

Ein Daniel Craig Double gibt es übrigens auch aus Österreich - die Frage, ob es sich damals um den Wiener Max Fraisl handelte, verneinte Florstedt. Aber er hätte großes Interesse an der österreichischen Version, da die damalige Bond-Kopie bereits in die Jahre gekommen sei. Auch ein österreichischer Olaf Scholz käme in Frage. „Wenn wir einen Kanzler mit österreichischem Akzent hätten, das wäre schon was”, sagt Florstedt lachend. Für Reden würde das Double jedoch ohnehin nicht infrage kommen. Man dürfe etwa in Werbespots nie behaupten, dass es sich um die echte Person handle, das wäre sogar rechtswidrig.