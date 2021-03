45 Jahre "Drei Engel für Charlie": Spannende Fakten über die Kult-Serie

"Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy… (Es waren einmal drei kleine Mädchen, die zur Polizeiakademie gingen…) – und noch Jahrzehnte später sind Charlies Engel, egal in welcher Ausführung (unter anderem zwei Kinofilme mit Lucy Liu, Drew Barrymore und Cameron Diaz) Kult.

Charlie blieb immer Phantom

Exakt am 21. März 1976, also vor 45 Jahren, flimmerte die Pilotfolge über die US-amerikanischen Bildschirme – und für Farrah Fawcett (erlag 2009 ihrer Krebserkrankung), Jaclyn Smith (heute 75) und Kate Jackson (heute 72) hieß es mit viel Charme, Grips und Föhnfrisur: „Es ist Charlie, Engel. Zeit zur Arbeit zu gehen.“

Der ominöse Charlie wurde übrigens nie gezeigt, gab seine Anweisungen immer nur über eine Telefonsprechanlage.