Kabarettist Viktor Gernot ärgert sich über einen Hochstapler

Es kommt ja leider immer wieder vor, dass sich Betrüger auf Social Media mit Fake-Profilen bereichern wollen. Jetzt wurde auch Kabarettist Viktor Gernot "Opfer", denn jemand treibt unter dem Namen "Viktor Gernot chat" sein Unwesen auf Facebook.

"Wenn Ihnen/Euch jemand schreibt, der sich - Viktor Gernot chat - nennt, dann ist das ein Hochstapler. Wieder einer, der vorgibt, jemand anderer zu sein, nämlich in dem Fall ich. Bitte meldet das auch bei Facebook. Mich lässt das nur vor Fassungslosigkeit staunen. Ich wiederhole: "Oida, suach da eigenes Leb‘n!"", warnt der echte Gernot seine Fans via Facebook.

Übrigens beschäftigt sich jetzt auch ein neues ATV-Format "Reingelegt" ab Mittwoch, dem 18. Mai, um 21.20 Uhr mit solchen Hochstaplern. In der ersten Folge geht's um Love-Scamming ( mit falschen Profilen gibt man sich als begehrenswerte Singles aus).

Fachkundig analysiert von Wirtschaftskriminalanalystin, Profilerin und Buchautorin Patricia Staniek.