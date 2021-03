Körpersprache-Expertin Staniek klärt auf: Der Moment, als Meghan mogelte

Bundeskanzler Sebastian Kurz ist übrigens laut Staniek sehr geschult in Bezug auf Körpersprache. „Herr Kurz ist extrem aufmerksam, aber gleichzeitig auch kontrolliert. Es gibt natürlich auch bei ihm Situationen, wo er emotional angegriffen ist, in der letzten Zeit immer häufiger. Wo man dann tatsächliche Emotionen bei ihm sieht. Die waren auch vorher schon da, aber so geringfügig, dass es für das ungeschulte Auge kaum sichtbar war.“

Und Russlands unumstößlicher Machthaber Wladimir Putin ist ein gutes Beispiel für das Thema Status. „Putin ist ja jemand, der nicht allzu groß ist, aber er wirkt unheimlich mächtig, wenn man ihn sieht. Beim Sitzen legt er etwa seine Hände sehr breit auf die Sessellehnen oder auf die Oberschenkel, geht auch mit den Ellenbogen nach außen, damit er einfach noch mächtiger wirkt“, erklärt Patricia Staniek.

Was Ex-US-Präsident Bill Clinton schlussendlich bei seinem berühmten Statement über seine damalige Praktikantin Monica Lewinsky der Lüge überführt hat, wie man Lügen prinzipiell erkennt, wie man sich in Meetings behaupten kann und was echte Flirtsignale sind, all das sehen Sie im Video oben.