24-Stunden-Betreuung: „Wir sind wie eine Familie“

„Noch nie gestritten“

Doch dann wollte ihr Herz nicht mehr, wovon heute zwei eingepflanzte Stents und ab und zu ein Stechen in ihrer Brust zeugen. Auch ihre Beine tragen sie nicht mehr so, und die Hände der Friseurin sind nicht mehr so zielstrebig wie in ihrer aktiven Zeit. Das Wichtigste war aber: „Nach meinem Herzinfarkt traute ich mich nicht mehr, alleine in meinem Haus zu sein.“

Seit Ende März kommt daher Klaudia Krnačova aus Lučenec in der Mittelslowakei zu ihr nach Hause. Krnačova ist eine von 62.000 Helfern und Helferinnen, die in Österreich Personenbetreuung leisten. Die meisten kommen noch immer aus ihrer Heimat, der benachbarten Slowakei, und aus einem der ärmsten Länder der EU, Rumänien. Nur die wenigsten, die diesen psychisch extrem fordernden, für die Altenversorgung aber wichtiger werdenden Beruf ausüben, sind Österreicher.