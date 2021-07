24-Stunden-Betreuung: Endlich Erste Hilfe für überforderte Familien

Seit wenigen Monaten gibt es nun auch eine dritte Informationsquelle: die IG 24. Bei der Interessenvertretung der Beschäftigten in der 24-Stunden-Betreuung weiß man sehr genau, welche Agenturen ihre Mitarbeiter ausbeutet und wo fair bezahlt wird.

Apropos Fairness: Genau verfolgt Petra Grell auch die in Deutschland begonnene Diskussion nach der Initiative einer 24-Stunden-Betreuerin, die auf Anstellung geklagt hat. Sie hat mit Verzögerung auch in Österreich politische Statements hervorgerufen.

Für die seit vielen Jahren selbstständig arbeitende Mathematikerin ist nicht das konkrete Beschäftigungsverhältnis entscheidend. Viel wichtiger sei, ob 24-Stunden-Betreuerinnen (die meisten sind Frauen und kommen aus Rumänien oder der Slowakei zur Arbeit nach Österreich), „fair bezahlt werden“.

Scheinselbstständigkeit ist ebenso wie in allen anderen Branchen absolut abzulehnen, betont Petra Grell. Ihr Credo: „Wer selbstständig bei uns arbeitet, der muss auch alle verbrieften Rechte eines Selbstständigen in Österreich haben.“ Dazu zählt unter anderem die freie Entscheidung, für wen man arbeiten will und für wen nicht. Dass Agenturen den 24-Stunden-Betreuern Knebelverträge aufhalsen, ihnen sogar noch vorschreiben, mit welchen Taxis sie heimfahren, wären echte No-Gos.Uwe Mauch