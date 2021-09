Pflege: So arbeiten die stillen Helferinnen

"Von der eigenen Familie wegfahren ist immer traurig", erzählt Frau Marisova. "Ich stelle meinen Koffer schon am Vorabend zur Tür und mein Mann und ich können dann nicht schlafen." Seit 18 Jahren geht das so. Damals ging in ihrer Stadt Banovce in der Mittelslowakei der größte Arbeitgeber in Konkurs, die Tatra-Fabrik, in der ganz viele Lkw produziert wurden.

Mit ihrem Mann und mit weiteren 6.000 Kollegen stand die technische Zeichnerin von einem Tag auf den anderen auf der Straße. "Wir waren beide arbeitslos. Das war das Schlimmste." Sofort belegte sie daher einen dreimonatigen Pflegekurs, um sodann sechs Monate bei einem unbezahlten Praktikum im Pflegeheim ihrer Stadt neue Erfahrungen zu sammeln.