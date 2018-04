Gartlersorgen: Was Balkonien-Einsteiger wissen sollten

Ertränken, verdursten, Abstand einhalten: Fehler & Sorgen

Auch wenn es komisch klingt: Die meisten Kübelpflanzen sterben im Überfluss. Vor allem neigen Balkon-Anfänger zu übermäßigem Gießen. Am liebsten mögen Pflanzen, regelmäßig, aber in Dosen, mit Regenwasser direkt auf die Erde getränkt zu werden. Hilfreich sind möglichst große Pflanzgefäße und eine lockere Erdoberfläche mit etwas Mulch darauf. Wer Wasserspeicher ins Substrat einarbeitet (etwa Bims, Lava, Flachsschäben, Schafwollpellets) muss seltener an die Gießkanne, wer sich eine automatische Bewässerung installieren lässt, gar nicht. Am besten gießt man übrigens in der Früh.

Im verbauten Gebiet zieht oft der Wind durch, was Pflanzen nicht besonders mögen. Daher sollte man erstens heikle Pflanzen eher an die Wand stellen und zweitens besonders zarte Triebe sichern, oft helfen Rankgerüste (gut befestigen!). Pflanzen, die an sehr windexponierten Standorten stehen, brauchen viel Wasser, weil die Erde austrocknet.

Der ehrgeizige Balkonier verhindert Leerstände. Viele Gemüse sind schon im Mai oder Juni erntereif, im heißen Sommer ist der Anbau schwieriger. Aber ab dem Spätsommer können viele Flächen noch einmal genutzt werden, besonders Feld-/Vogerlsalat kann man einfach auf schon benutzte Erde ausbringen. Eine gute Pflanzfolge ist auch Frühkohlrabi – Buschtomate – Salat.

Es gibt gute und schlechtere Nachbarschaft, auch manche Pflanzen vertragen sich einfach nicht. Zum Beispiel Erbsen und Bohnen (weder nach- noch nebeneinander). Oder Petersilie und Salat, Gurken und Tomaten, Kohlrabi und rote Rübe.

Andere Pflanzen sind für den Balkon grundsätzlich nicht oder schlecht geeignet. Kohlgemüse wie Weißkraut, Rotkraut, Kohlrüben, Lauch/Porree, Mohn oder Karfiol reagieren auf Hitze (durch abstrahlende Gebäude) empfindlich, für Brokkoli braucht man extragroße Gefäße. Knollensellerie und -fenchel mögen Topfhaltung nicht besonders. Bohnen verlieren bei Hitze ihre Blüten und setzen keine Früchte mehr an. Chili und Paprika werfen bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit ihre Früchte ab.

Richtiger Schatten, also gar keine direkte Sonne, ist ein Problem – kein Gemüse mag ihn. Aber manche kommen damit besser zurecht, dazu gehören vor allem Asiagemüse, Kresse, Pflücksalate und Radieschen. Wer viel Schatten hat, aber auch eine Liebe zu Speisepilzen, hat wiederum großes Glück – sie mögen Sonne nicht.