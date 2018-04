Gärten als Orte für Poeten und Philosophen

Es ist ein Garten, konkret Capulets Garten in Verona, in dem Shakespeares Romeo und Julia einander die Liebe schwören. Hugo von Hofmannsthal vergleicht den Garten mit einem Gedicht. Dabei ist egal, ob dieser klein oder groß ist – für den Dramatiker und Lyriker bleibt er eine „Möglichkeit der Schönheit.“ Wenig bekannt ist, dass der Maler und Schriftsteller Wilhelm Busch eine große Lie be zu Gärten verband. Die Freude am Gärtnern findet sich in seinen Briefen und Gedichten. So schrieb er etwa: „Auch ich war immer daheim, grub, krautete, stocherte, handhabte die Gießkanne, besah alles, was wuchs, tagtäglich genau und bin daher mit jeder Rose, mit jedem Kohl kopf, mit jeder Gurke intim bekannt geworden. Eine etwas be schränkte Welt, so scheint's. Und doch, wenn man's recht erwägt, ist all das Zeugs, von dem jedes einzelne unendlich und unergründlich ist, nicht weniger bemerkenswerth, als Alpen und Meer, als Japan und China.“ Selbst für Schnecken hatte Wilhelm Busch ein Stück Poesie zur Hand: „Schleimig, säumig, aber stete, immer auf dem nächsten Pfad, finden sie die Gartenbeete mit dem schönsten Kopfsalat.“

