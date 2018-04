Wo Pflanzensamen über Jahrzehnte sicher lagern

Die Schätze sind wasserdicht versiegelt. Zwei Kühlaggregate halten den Speicher im Keller auf konstant minus 18 C. Bei einem Temperaturanstieg würden die Alarmglocken schrillen, im Ernstfall könnte das ganze Haus mit Notstrom versorgt werden. Der ist bisher noch nie eingetreten.

Seit 1968 betreibt die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES, in Linz Österreichs größte Genbank für pflanzliche Ressourcen. Der zeit sind hier mehr als 5000 Muster sicher verwahrt. Der Schwerpunkt liegt bei Getreide wie Weizen, Gerste, Hafer, Roggen und Bohnen sowie bei Heil- und Gewürzkräutern. (Obst und Wein, Gemüse bzw. Futterpflanzen und Klee werden an anderen Stellen archiviert.) In Oberösterreich überdauern die Samen Jahrzehnte, ohne nennenswert an Keimfähigkeit zu verlieren, regelmäßige Pflanzungen liefern den Beweis. Die AGES Genbank baut jedes Jahr bis zu 500 Sorten an – auch zur Verjüngung des Bestands.