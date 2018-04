Den Garten zur Spieloase für die Kinder machen

Draußen spielen, bis es dunkel ist; das feuchte Gras unter den Füßen spüren oder sich hinter einem Busch verstecken: Wenn die Österreicher an glückliche Momente in ihrer Kindheit denken, verbinden sie damit meist die Stunden im Freien. Kein Wunder also, dass viele junge Eltern ihrem Nachwuchs ein Gartenidyll bieten wollen. Das schaffen sie mit der richtigen Planung auch ohne dicken Geldbeutel. Die wichtigste Fra ge vorab ist: Was sollen die Kinder in dem Garten machen können?

Fix ist, Kinder wollen draußen toben und trainieren dabei ganz nebenher ihre Fein- und Grobmotorik. „Das Wichtigste sind genügend Freiflächen, wo die Buben und Mädchen Ballspielen, Seilhüpfen oder Ähnliches können“, sagt die Landschaftsarchitektin Beata Gombos . Dafür braucht es eine große Rasenfläche. „Hierfür ist die richtige Vorbereitung des Bodens das A und O“, weiß Gombos aus Erfahrung. „Er sollte gut mit Quarzsand ver setzt sein, damit das Wasser gut ablaufen und das Gras gut gedeihen kann.“