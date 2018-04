Jeder kann garteln - auch ohne Garten

Entscheidend ist, dass man sich ohne Scheu und möglichst offen den Fragestellungen nähert. Zunächst sollte man nur auswählen, was einem wirklich Freude macht und entspricht – nur weil andere am Fließband Avocadobäumchen ziehen, muss ich das nicht tun. Das Gespür für den Standort kommt dann beim Probieren von selbst, man kriegt „den Blick“ dafür, bald sieht man den Pflanzen selbst an, wel che Ansprüche sie haben und wo sie am liebsten wachsen: Kräuter mit kleinen, harten Blättern wie Thymian oder Rosmarin sehen aus wie im Italienurlaub – dort ist der Boden karg, also wählt man nährstoffarme, trockene Bedingungen. Das großblättrige, prallgrüne Basilikum wird mehr Wasser und ein bisschen Sonnenschutz brauchen und dass es der Griechische Bergteegern warm hat ... ja, eben.

Im Bestfall spiegeln Terrasse und Balkon wider, welcher Typ man selbst ist: Bei einjährigen Pflanzen findet das Projekt im Spätherbst einen Abschluss, man muss sich um wenig kümmern und kann im nächsten Frühjahr alles neu und vielleicht anders machen. Andere wollen einem Gewächs lieber jahrelang beim Großwerden zu se hen oder blühende Klassiker wie Oleander bestaunen – die man aber ordentlich überwintern muss. Habe ich also Platz zum Einlagern? Vielen schießt beim Garteln die Kreativität ein, sie wollen möglichst originelle Pflanzgefäße und lieben Dekokitsch. Andere wollen den größten Kürbis des Grätzels auf nur zwei Quadratmetern ziehen.

Wie gesagt: Alles ist erlaubt. Auf der folgenden Doppelseite haben wir Tipps, Tricks, Ideen, Warnungen und Möglichkeiten zusammengefasst. Für jeden Typ, für jedes Wissen. Möge das Experiment gelingen.